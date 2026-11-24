अनूप श्रीवास्तव, नईदुनिया, जगदलपुर। कभी पंजाब की जानी-पहचानी गलियां पीछे छूट गई थीं और सामने थी बस्तर की अनजान जमीन, जहां न कोई परिचित चेहरा था और न ही भविष्य की कोई तय राह। रोजी-रोटी जुटाने से लेकर घर बसाने तक हर कदम एक बड़ी चुनौती था। लेकिन मेहनत, आपसी सहयोग और गुरु की सीख के सहारे करीब सात दशक पहले पंजाब से आए कुछ परिवारों ने यहां अपनी नई दुनिया बसाई। आज उनकी अगली पीढ़ियां बस्तर को ही अपनी असली कर्मभूमि और पहचान मानती हैं। महज 10 परिवारों से शुरू हुआ यह सफर आज लगभग 160 परिवारों तक पहुंच चुका है और जगदलपुर में सिख समुदाय की आबादी करीब छह हजार है।

पंजाब से आए और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बनाया सहारा श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष स्वर्ण सिंह बताते हैं कि 1950 और 1960 के दशक में दंडकारण्य परियोजना के दौर में पंजाब के अलग-अलग जिलों से करीब 10 सिख परिवार जगदलपुर और बस्तर पहुंचे थे। सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से अपनी आजीविका शुरू की। शुरुआती दिनों में एक-दूसरे का साथ और भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, जिससे धीरे-धीरे कारोबार बढ़ा और बस्तर उनकी स्थायी कर्मभूमि बन गया। बाद के वर्षों में बस्तर परिवहन संघ के पूर्व सचिव व वर्तमान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू का योगदान भी बेहद खास रहा। बस्तर परिवहन संघ की स्थापना और उसे आगे बढ़ाने में सिख समाज के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ने पूरे समाज को मजबूत आर्थिक आधार दिया।