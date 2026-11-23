नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामलों में लगातार एफआईआर दर्ज होने और आरोपितों को तीन-तीन साल की सजा मिलने के बाद भी रेत माफिया पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। शहर से लगे घुटकू क्षेत्र में अरपा नदी से खुलेआम रेत निकाली जा रही है।

माफिया रेत घाट की निर्धारित सीमा छोड़कर दूसरे स्थानों पर भी उत्खनन करा रहे हैं। लगातार खनन से नदी का किनारा करीब 12 से 15 फीट तक गहरा हो गया है। इससे मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है और नदी किनारे खेती करने वाले किसानों की जमीन हर साल नदी में समा रही है।

पड़ताल में दिखा अवैध खनन का सच नईदुनिया की टीम ने घुटकू और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन की पड़ताल की। घुटकू रेत घाट पहुंचने पर नदी से ट्रैक्टरों में रेत निकालते लोग दिखाई दिए। घाट से करीब एक किलोमीटर दूर तक नदी में ट्रैक्टरों की कतार लगी थी। खनन के स्थान के आसपास किसानों के खेत हैं। टीम खेतों से होते हुए नदी किनारे पहुंची तो वहां करीब 15 फीट गहरी जगह दिखाई दी। लगातार उत्खनन से नदी का किनारा कमजोर हो गया है और मिट्टी भसक रही है।

इधर, रेत निकालने के बाद उसे खपाने के लिए भी अलग व्यवस्था बनाई गई है। दिन में ट्रैक्टरों से रेत निकालकर सड़क किनारे डंप किया जाता है। इसके बाद बैकहो लोडर से हाइवा में भरकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है। रात में निकाली गई रेत की सुबह पांच से 11 बजे के बीच ढुलाई की जाती है।