बीरगांव निगम में 7.19 करोड़ का खेल, जल प्रबंधन का पैसा दूसरी योजना में लगाया; ऑडिट विभाग ने मांगा हिसाब

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: बीरगांव नगर निगम में जल प्रबंधन के लिए आबंटित 7.19 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग दूसरी योजना में निकाय अंशदान के रूप में करने के मामले में भारतीय लेखा परीक्षा विभाग ने हिसाब मांगा है।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के कार्यों में इस राशि के उपयोग की अनुमति और खर्च से जुड़े दस्तावेज तलब किए गए हैं। 13 अगस्त 2026 को जारी आडिट आपत्ति के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने निगम से परियोजना की स्वीकृति, कार्यादेश, खर्च और केंद्र सरकार से मिली अनुमति का ब्योरा मांगा है।