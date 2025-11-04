Bihar Election 2025: भाजपा-कांग्रेस ने बिहार में बिछाई छत्तीसगढ़ के इन नेताओं की बिसात

संदीप तिवारी,नईदुनिया, रायपुर: बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी में छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दिग्गजों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे यह चुनावी मुकाबला और भी रोचक हो गया है। सत्ता में वापसी के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से अनुभवी नेताओं की फौज उतार दी है।

एनडीए ने इस बार चुनावी प्रबंधन में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और छत्तीसगढ़ से भाजपा नेताओं की बड़ी टीम को मैदान में उतारा गया है। यह दिखाता है कि पार्टी संगठनात्मक ताकत और क्षेत्रीय नेतृत्व के हस्तांतरण की रणनीति पर काम कर रही है। चुनावी विश्लेषण और राजनीतिक समीकरण राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये चुनाव केवल बिहार के स्थानीय नेताओं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह राष्ट्रीय दलों की क्षेत्रीय नेतृत्व पर निर्भरता को भी उजागर करता है।

यहां छत्तीसगढ़ के नेताओं को उतारना स्पष्ट करता है कि भाजपा, ''मोदी की गारंटी'' और हिंदुत्व के मुद्दों के साथ-साथ, सफल रहे क्षेत्रीय नेताओं के अनुभवों को भी इस्तेमाल करना चाहती है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ और अन्य मुख्यमंत्रियों का मोर्चा संभालना दर्शाता है। वहीं भूपेश बघेल की अगुआई वाली कांग्रेस टीम मुख्य रूप से एनडीए सरकार की खामियों को उजागर करने और महागठबंधन के पक्ष में समर्थन जुटाने पर केंद्रित होगी। साय सहित चार भाजपा शासित राज्यों के सीएम को प्रचार में लगाया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित चार भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विशेष रूप से प्रचार में लगाया गया है। साय का बिहार में चुनावी सभा करना भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय और सामूहिक नेतृत्व के प्रदर्शन को दर्शाता है। यही नहीं, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी बिहार में मोर्चा संभाले हुए हैं, जो यह बताता है कि राज्य के प्रमुख नेताओं को ''क्लस्टर वार'' के तहत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है ताकि स्थानीय समीकरणों को साधा जा सके।