तेज प्रताप का राहुल गांधी पर तंज, बोले-वो पूरी जिंदगी मछली पकड़ते रहेंगे, नेता नहीं, रसोइया होना चाहिए था

डिजिटल डेस्कः बिहार की सियासत में इन दिनों भाई बनाम भाई की लड़ाई तेज होती जा रही है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा सीट से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव दोनों पर तीखा हमला बोला है।

राहुल का काम मोटरसाइकिल चलाना और प्रदूषण फैलाना तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल गांधी को नेता नहीं, रसोइया होना चाहिए था। राहुल गांधी पर व्यंग्य करते हुए तेज प्रताप ने कहा, राहुल गांधी का काम मोटरसाइकिल चलाना और प्रदूषण फैलाना है। वो पूरी जिंदगी मछली पकड़ते रहेंगे। वो जलेबी पकाते हैं, मछली पकड़ते हैं... उनको तो रसोइया होना चाहिए था, नेता नहीं।

अगर देश ऐसे लोगों के हाथों में रहेगा, तो देश अंधकार में डूब जाएगा। तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी तेज प्रताप का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। #WATCH | Patna, Bihar: Janshakti Janata Dal chief Tej Pratap Yadav says, "Rahul Gandhi's job is to ride a motorcycle and spread pollution. He'll spend his entire life fishing. The country will be plunged into darkness... 'Jalebi chhan'na, machli pakadna, unko toh rasoiya hona… pic.twitter.com/wc8NyNVvlM — ANI (@ANI) November 3, 2025 भाई तेजस्वी पर भी बरसे तेज प्रताप