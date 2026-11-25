राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। भाजपा ने मिशन 2028 के लिए अपनी कवायद तेज कर दी है। प्रदेश प्रभारी स्मृति इरानी की रणनीति के तहत पार्टी का ध्यान 2023 के विधानसभा चुनाव में हारी 36 सीटों पर केंद्रित है। इन क्षेत्रों में जीत की राह बनाने के लिए निगम और मंडल अध्यक्षों को विधानसभा प्रभारी के रूप में मैदान में उतारा जा रहा है।

एक दिसंबर से 25 दिसंबर तक सेवा-दूत अभियान भी चलाया जाएगा। निगम-मंडल अध्यक्ष सेवा-दूत के रूप में काम करने के साथ 17 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पिछले चुनाव का समीकरण वर्ष 2023 में 90 में से 54 सीटें जीतकर भाजपा सत्ता में लौटी थी। पार्टी ने 36 सीटें गंवाई थीं। इनमें कांग्रेस को 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक सीट मिली थी। लगातार हार वाली सीटों पर पार्टी विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश प्रभारी स्मृति इरानी स्वयं इस काम की निगरानी कर रही हैं और अध्यक्षों से रिपोर्ट भी ले चुकी हैं।