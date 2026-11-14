मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

रायपुर में तालाब की सीढ़ियों पर मिला नवजात का शव, मां और प्रेमी पर FIR

रायपुर के निमोरा तालाब की सीढ़ियों पर मिले सात माह के नवजात शिशु के मामले में पुलिस ने मर्ग जांच और पोस्टमार्टम के आधार पर महिला अंजनी चक्रधारी और उसके प्रेमी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

By Deepak ShuklaEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 08:50:30 PM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 08:50:30 PM (IST)
रायपुर में तालाब की सीढ़ियों पर मिला नवजात का शव, मां और प्रेमी पर FIR
Demo pic

HighLights

  1. रायपुर के निमोरा स्थित जोभा तालाब की सीढ़ियों पर मिला था नवजात का शव।
  2. मर्ग जांच और पोस्टमार्टम के आधार पर महिला अंजनी चक्रधारी और प्रेमी पर केस दर्ज।
  3. राखी थाना पुलिस नवजात की मौत के कारणों और अन्य पहलुओं की कर रही जांच।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राखी थाना क्षेत्र के ग्राम निमोरा स्थित जोभा तालाब की सीढ़ियों पर मिले करीब सात माह के नवजात शिशु के शव के मामले में पुलिस ने महिला अंजनी चक्रधारी और उसके प्रेमी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मर्ग जांच, पोस्टमार्टम और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने मृत शिशु की पहचान अंजनी से जुड़ी होने की बात कही है।

पुलिस के अनुसार, 11 नवंबर की रात करीब आठ बजे ग्राम निमोरा निवासी पूरन लाल यादव जोभा तालाब में मुंह धोने गया था। तभी उसकी नजर तालाब की पचरी की सीढ़ियों पर पड़े एक मृत शिशु पर पड़ी। उसने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी और डायल 112 पर सूचना दी।


इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया। मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए। मर्ग जांच के दौरान मृत शिशु की पहचान अंजनी चक्रधारी से जुड़ी होने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने अंजनी और उसके प्रेमी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

प्रेमी की भूमिका की भी जांच

एफआइआर में अंजनी के साथ उसके प्रेमी को भी आरोपित बनाया गया है। हालांकि नवजात की मौत किन परिस्थितियों में हुई और शव तालाब की सीढ़ियों तक कैसे पहुंचा, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।