चंडीगढ़ के होटल ताज के कमरे में मिला रायपुर के चावल कारोबारी दीपक मित्तल का शव, आखिरी बार साथ दिखी महिला से पूछताछ जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के चावल कारोबारी दीपक मित्तल (56) की चंडीगढ़ के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वे मार्कफेड की बैठक में शामिल होने चंडीगढ़ गए थे। बुधवार तड़के करीब छह बजे होटल ताज के कमरे में उनका शव मिलने से हड़कंप मच गया।

सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। पुलिस को कमरे से शराब की खाली बोतल और कुछ दवाइयां मिली हैं। होटल में साथ दिखी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कारोबारी के साथ घटना से एक रात पहले होटल में देखी गई महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

दो दिन पहले होटल पहुंचे थे दीपक मित्तल रायपुर के आमासिवनी स्थित संजय ग्रेन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध संचालक थे। व्यावसायिक बैठक में शामिल होने के लिए उन्होंने चंडीगढ़ के होटल ताज में कमरा बुक कराया था। बताया जा रहा है कि वे दो दिन पहले होटल पहुंचे थे। बुधवार सुबह होटल के कमरे में उनकी हालत संदिग्ध मिलने के बाद प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। वेटर ने कमरे में बेसुध देखा, अस्पताल में मृत घोषित जानकारी के अनुसार, बुधवार तड़के होटल का एक वेटर कारोबारी के कमरे के सामने से गुजर रहा था। कमरे का दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर गया। वहां दीपक मित्तल बिस्तर पर बेसुध पड़े थे। वेटर ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उसने होटल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी।