छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच करने पहुंची पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बुधवार को पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। एहतियातन न्यायालय परिसर को तत्काल खाली कराया गया और वकीलों व आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, वहीं लोग दहशत में नजर आए।

जानकारी के अनुसार जिला न्यायालय के आधिकारिक मेल आईडी पर अज्ञात व्यक्ति ने दोपहर 1 बजकर 20 मिनट पर बम से उड़ाने की धमकी भेजी थी। यह मेल बुधवार की शाम को सामने आते ही न्यायिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी न्यायिक कार्यवाही तत्काल रोक दी गई और अधिवक्ताओं व कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

धमकी के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बम स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा न्यायालय परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चप्पे-चप्पे की गहन जांच की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि को समय रहते पकड़ा जा सके। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एसपी पहुंची मौके पर घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा स्वयं मौके पर पहुंचीं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त बल और संसाधन तैनात किए गए हैं।