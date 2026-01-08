मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच करने पहुंची पुलिस

    ई-मेल भेजकर राजनांदगांव जिले की कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस कोर्ट को तुरंत खाली कराया और बम निरोधक दस्ता

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 12:12:30 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 01:34:11 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच करने पहुंची पुलिस
    पुलिस ने धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवाया।

    HighLights

    1. धमकी के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है
    2. कोर्ट परिसर में परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया
    3. कोर्ट के अंदर सभी न्यायिक कार्यवाही तत्काल रोक दी गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बुधवार को पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। एहतियातन न्यायालय परिसर को तत्काल खाली कराया गया और वकीलों व आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, वहीं लोग दहशत में नजर आए।

    जानकारी के अनुसार जिला न्यायालय के आधिकारिक मेल आईडी पर अज्ञात व्यक्ति ने दोपहर 1 बजकर 20 मिनट पर बम से उड़ाने की धमकी भेजी थी। यह मेल बुधवार की शाम को सामने आते ही न्यायिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी न्यायिक कार्यवाही तत्काल रोक दी गई और अधिवक्ताओं व कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।


    धमकी के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बम स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा न्यायालय परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चप्पे-चप्पे की गहन जांच की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि को समय रहते पकड़ा जा सके। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

    एसपी पहुंची मौके पर

    घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा स्वयं मौके पर पहुंचीं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त बल और संसाधन तैनात किए गए हैं।

    फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। मेल भेजने वाले की पहचान और उसके इरादों का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है तथा सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

