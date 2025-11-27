दिल में धंसी सी थी गोली, उसे ढूंढकर निकालना था सबसे बड़ा टास्क; मौत के मुंह से निकाल लाए डॉक्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर। डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल के एडवांस कार्डियक इंस्टिट्यूट में डॉक्टरों की टीम ने ऐसा असाधारण कार्य कर दिखाया है, जिसकी मिसाल छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे मध्य भारत में कम मिलती है। महाराष्ट्र बार्डर क्षेत्र से आया 40 वर्षीय घायल युवक जब अस्पताल पहुंचा, उसकी सांसें थमने को थीं। गोली उसकी पीठ से होकर पसलियों को चीरती हुई फेफड़ों से गुजरकर सीधे दिल के दाएं वेंट्रिकल में जा धंसी थी।

दिल के चारों ओर खून भरने लगा था, जिससे हृदय दबाव में आकर पंपिंग बंद करने की कगार पर था। यही स्थिति कार्डियक टैम्पोनेड कहलाती है। यह मौत का सीधा संकेत होता है। अस्पताल पहुंचने पर युवक का रक्तचाप सिर्फ 70/40 था। ट्रामा यूनिट में त्वरित उपचार देकर उसकी हालत को स्थिर रखा गया और तुरंत सीटी स्कैन कराया गया। रिपोर्ट में साफ था, गोली दिल के भीतर अटकी है और हर क्षण जानलेवा हो सकता है।