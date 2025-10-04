मेरी खबरें
    रायपुर में बंदूक की नोक पर सराफा व्यापारी से लूट, हाथ-पैर बांधकर 86 किलो चांदी के जेवरात ले गए बदमाश

    रायपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बंदूक की नोक पर सराफा व्यापारी से लूट की वारदात की गई है। सदर बाजार इलाके में बदमाशों ने व्यापारी को के हाथ-पैर बांध दिए और बेहोश करने के लिए कुछ सुंघाया और दुकाने से 86 किलो चांदी के जेवरात चुराकर ले गए।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 03:41:51 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 03:45:34 PM (IST)
    रायपुर में बंदूक की नोक पर सराफा व्यापारी से लूट, हाथ-पैर बांधकर 86 किलो चांदी के जेवरात ले गए बदमाश

    नईदुनिया प्रतिनिधि,रायपुर। राजधानी में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए सराफा व्यापारी से करीब 86 किलो चांदी के आभूषण लूट लिए। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार इलाके की है। बदमाशों ने व्यापारी को गन प्वॉइंट पर बंधक बनाया, उसके हाथ-पैर बांध दिए और बेहोश करने के लिए संदिग्ध वस्तु सुंघा दी। इसके बाद ज्वेलरी शॉप से भारी मात्रा में चांदी लूटकर फरार हो गए।

    शिवा ट्रेडर्स के मालिक को बनाया निशाना

    पुलिस के मुताबिक, पीड़ित व्यापारी का नाम राहुल गोयल है और उनकी दुकान शिवा ट्रेडर्स ज्वेलर्स के नाम से संचालित होती है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे अज्ञात बदमाश दुकान पर पहुंचे और हथियार के बल पर गेट खुलवाया। इसके बाद व्यापारी को बेहोश कर डकैती को अंजाम दिया।

    CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

    वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है।

