    रायपुर के Tomar Brothers का आलीशान बंगला कुर्क, यहां जानिए दोनों भाइयों के अपराधों का काला चिट्टा

    रायपुर के हिश्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों के घर को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। दोनों भाइयों के खिलाफ रायपुर के अलग-अलग थानों में 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपी पिछले 2 महीने से फरार चल रहे हैं।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 11:13:16 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 11:16:33 AM (IST)
    रायपुर के Tomar Brothers का आलीशान बंगला कुर्क, यहां जानिए दोनों भाइयों के अपराधों का काला चिट्टा
    सुदखोरों पर कसा शिकंजा

    HighLights

    1. तोमर ब्रदर्स पर कानून का शिकंजा कसा, आशीलान मकान कुर्क
    2. दोनों फरार भाइयों के खिलाफ रायपुर के थानों में दर्ज है 17 मामले
    3. पुलिस ने आरोपियों पर रखा 5-5 हजार का इनाम, 2 महीने से फरार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: रायपुर में सूदखोरी के काले कारोबार से जुड़े तोमर ब्रदर्स पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। एसडीएम एनके चौबे की मौजूदगी में प्रशासन ने भाठागांव स्थित उनके आलीशान बंगले को कुर्क कर लिया। इस संपत्ति में दोनों भाइयों का 1500-1500 वर्गफुट का हिस्सा है। सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई।

    naidunia_image

    आदेश के मुताबिक अब कोर्ट की अनुमति के बिना इस मकान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और न ही संपत्ति को बेचा जा सकेगा। इससे पहले रायपुर नगर निगम ने भी रोहित तोमर के अवैध ऑफिस पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था।

    naidunia_image

    कोर्ट से अंतिम चेतावनी के बाद कुर्की

    पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने तोमर ब्रदर्स को 18 अगस्त तक पेश होने का अंतिम मौका दिया था। लेकिन वे पेश नहीं हुए। दोनों आरोपी करीब दो महीने से फरार चल रहे हैं। इन पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम भी घोषित है।

    naidunia_image

    मारपीट के विवाद के बाद शुरू हुई कार्रवाई

    प्रापर्टी डीलर दशमीत चावला ने रोहित तोमर पर मारपीट का आरोप लगाकर तेलीबांधा थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही रोहित फरार है। उसका भाई वीरेंद्र तोमर भी पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए लापता हो गया।

    तोमर ब्रदर्स के घर छापे के दौरान यह सब जब्त

    • 37 लाख 10 हजार 350 रुपये

    • 734 ग्राम सोने के जेवरात

    • 125 ग्राम चांदी के जेवरात

    • बीएमडब्ल्यू कार, थार कार, ब्रेजा कार

    • सीपीयू, आइपेड और लैपटाप

    • चेक, एटीएम कार्ड

    • दस्तावेज, ई-स्टांप, जमीनों के दस्तावेज

    • नोट गिनने की मशीन, लेन-देन का हिसाब

    • 05 अवैध तलवारें, एक रिवाल्वर, एक पिस्टल, जिंदा राउंड और कारतूस

    naidunia_image

    वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी तोमर के खिलाफ दर्ज केस

    • 2006 : आजाद चौक में कारोबारी पर चाकू से हमला

    • 2010 : गुढ़ियारी में मारपीट और उगाही

    • 2013 : हत्या का मामला

    • 2015 : अप्राकृतिक कृत्य की रिपोर्ट

    • 2016 : मारपीट और धमकी (पुरानी बस्ती)

    • 2017 : महिला से मारपीट और जान से मारने की धमकी

    • 2019 : सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, मारपीट और धमकी

    • 2025 : आर्म्स एक्ट की कार्रवाई

    naidunia_image

    रोहित के खिलाफ अलग-अलग थानों में दर्ज मामले

    • 2015 : पुरानी बस्ती थाना- कर्ज नहीं चुकाने पर महिला ने अप्राकृतिक यौन शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराई

    • 2016 : पुरानी बस्ती थाना- युवक ने मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई

    • 2016 : कोतवाली थाना- कारोबारी को पैसा वसूलने के लिए जान से मारने की धमकी

    • 2017 : भाठागांव- महिला ने मारपीट और जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई

    • 2018 : भाठागांव- महिला ने पुरानी बस्ती थाना में ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई

    • 2019 : कोतवाली थाना- महिला ने सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई

    • 2019 : कबीर नगर- कारोबारी ने ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई

    • 2019 : अमलीडीह- व्यक्ति ने मारपीट और गाली-गलौज की रिपोर्ट दर्ज कराई

    • 2025 : वीआइपी रोड होटल मामला : पार्टी के दौरान जानलेवा हमला करने का केस दर्ज

    दोनों भाइयों ने 2016-17 में खरीदे ये चार महंगे प्लॉट

    • वीरेंद्र तोमर ने 18 मार्च 2016 को मोहन लाल से 45 लाख रुपये में 3000 वर्ग फीट जमीन गंगानगर खमतराई में खरीदी है।

    • वीरेंद्र तोमर ने 18 मार्च 2016 को मोहन लाल से 45.96 लाख रुपये में 3064 वर्ग फीट जमीन गंगानगर खमतराई में खरीदी है।

    • वीरेंद्र तोमर ने 17 फरवरी 2016 को अनिता गोयल से 22.50 लाख में 1500 वर्ग फीट जमीन भाठागांव में खरीदा है।

    • रोहित तोमर ने 7 अप्रैल 2017 को अनिता गोयल से 17.50 लाख में 1500 वर्ग फीट जमीन भाठागांव में खरीदी।

