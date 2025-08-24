रायपुर के Tomar Brothers का आलीशान बंगला कुर्क, यहां जानिए दोनों भाइयों के अपराधों का काला चिट्टा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: रायपुर में सूदखोरी के काले कारोबार से जुड़े तोमर ब्रदर्स पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। एसडीएम एनके चौबे की मौजूदगी में प्रशासन ने भाठागांव स्थित उनके आलीशान बंगले को कुर्क कर लिया। इस संपत्ति में दोनों भाइयों का 1500-1500 वर्गफुट का हिस्सा है। सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई।

आदेश के मुताबिक अब कोर्ट की अनुमति के बिना इस मकान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और न ही संपत्ति को बेचा जा सकेगा। इससे पहले रायपुर नगर निगम ने भी रोहित तोमर के अवैध ऑफिस पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था।

कोर्ट से अंतिम चेतावनी के बाद कुर्की पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने तोमर ब्रदर्स को 18 अगस्त तक पेश होने का अंतिम मौका दिया था। लेकिन वे पेश नहीं हुए। दोनों आरोपी करीब दो महीने से फरार चल रहे हैं। इन पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम भी घोषित है। मारपीट के विवाद के बाद शुरू हुई कार्रवाई प्रापर्टी डीलर दशमीत चावला ने रोहित तोमर पर मारपीट का आरोप लगाकर तेलीबांधा थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही रोहित फरार है। उसका भाई वीरेंद्र तोमर भी पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए लापता हो गया।