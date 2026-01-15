छत्तीसगढ़ में ज्वेलरी दुकानों में मुंह ढकने पर 'नो एंट्री', लूट की घटनाओं के बाद सख्त फैसला; बुर्का, नकाब और हेलमेट पहनकर प्रवेश पर लगा प्रतिबंध

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सराफा दुकानों में अब बुर्का, नकाब, मास्क या हेलमेट पहनकर प्रवेश नहीं मिलेगा। नवापारा राजिम में हाल ही में हुई लूट की घटना के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन ने सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संगठन की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने बताया कि प्रदेश में ज्वेलरी कारोबार से जुड़ी बढ़ती आपराधिक घटनाओं और हालिया लूटकांडों को देखते हुए सराफा व्यापारियों ने सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाया है। एसोसिएशन का क्या कहना एसोसिएशन का कहना है कि हाल के दिनों में ज्वेलरी दुकानों में हुई वारदातों में आरोपित चेहरा ढककर पहुंचे, जिससे सीसीटीवी फुटेज के बावजूद उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। इसी कारण अब खरीदारी से पहले ग्राहक को अपना चेहरा स्पष्ट करना अनिवार्य होगा। प्रदेश यह कदम उठाने वाला नया राज्य है। इससे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में भी इस तरह के नियम लागू किए जा चुके हैं।