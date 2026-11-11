सस्ते में सोलर पैनल दिलाने के नाम पर बेमेतरा के कारोबारी से 1.28 करोड़ की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सस्ते दाम पर सोलर पैनल उपलब्ध कराने का झांसा देकर बेमेतरा के कारोबारी मृत्युंजय शर्मा से एक करोड़ 28 लाख 18 हजार 668 रुपये की धोखाधड़ी की गई है। गंज थाना पुलिस ने इस मामले में मुंबई की सनरूट एनर्जी साल्यूशन कंपनी की डायरेक्टर विनीता मुर्गेश पध्याची, हर्षिता सिंह, सरफराज, अक्षत पांडेय, अरमान और तौहिद काजी समेत अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। भरोसे में लेकर 1800 पैनल का आर्डर दिलाया आरोपितों ने पहले 108 सोलर पैनल का सौदा किया और फिर कारोबारी को भरोसे में लेकर 1800 पैनल का आर्डर दिलाया। अलग-अलग बैंक खातों में 1.28 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद भी सामान की सप्लाई नहीं की। कारोबारी को फर्जी ई-वे बिल और जीएसटी नंबर भेजकर गुमराह करने का प्रयास किया गया।

ऑनलाइन साइट से जुटाया मोबाइल नंबर एफआईआर के अनुसार, बेमेतरा के वार्ड नंबर चार निवासी मृत्युंजय शर्मा का रायपुर के फाफाडीह चौक स्थित रहेजा टावर में मंगलम प्रोजेक्ट्स के नाम से सोलर पैनल का कारोबार है। वह पीएम सूर्य घर योजना के तहत वेंडर का काम भी करते हैं।

16 जून 2026 को उनके मोबाइल पर तौहिद काजी का फोन आया। उसने बताया कि उसे कारोबारी का नंबर ऑनलाइन साइट से मिला है। उसने मुंबई की सनरूट एनर्जी साल्यूशन कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए सोलर पैनल की सप्लाई करने की बात कही। 108 पैनल से शुरू हुई बातचीत तौहिद ने कंपनी की डायरेक्टर विनीता मुर्गेश पध्याची और हर्षिता सिंह का नाम बताते हुए बाजार से कम कीमत पर सोलर पैनल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। एक पैनल की कीमत 13,721 रुपये बताई गई। कारोबारी ने 108 पैनल खरीदने का सौदा किया।