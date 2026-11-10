छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों के इतिहास से रूबरू कराएगा 'रियासत वीथिका', दिखेंगी शाही मुहरें, पोशाक और ऐतिहासिक सिक्के

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के जिन महलों में कभी राजदरबार सजते थे, जहां शाही मुहरों से फरमान जारी होते थे और जिन राजपरिवारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में शासन किया, उनका इतिहास अब एक ही जगह देखने को मिलेगा। प्रदेश की 14 रियासतों की शाही परंपराओं, राजपरिवारों की वंशावलियों और दुर्लभ धरोहरों को सहेजने के लिए रायपुर स्थित संस्कृति विभाग में दो मंजिला ''रियासत वीथिका'' बनाई जाएगी। देखने को मिलेंगी शाही मुहरें, ऐतिहासिक सिक्के, पारंपरिक पोशाकें पर्यटक यहां राजाओं की जीवनशैली, शासन व्यवस्था, दरबार की परंपराओं और रियासतों के सांस्कृतिक इतिहास से रूबरू हो सकेंगे। गैलरी में शाही मुहरें, ऐतिहासिक सिक्के, पारंपरिक पोशाकें, प्राचीन हथियार, राजदरबार में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं और पुराने दस्तावेज प्रदर्शित किए जाएंगे।

पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने परियोजना का खाका तैयार कर लिया है। पूर्व राजपरिवारों के वंशजों और प्रतिनिधियों के साथ हुई परामर्श बैठक में इसका प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। (प्रतीकात्मक फोटो एआई से बनाई गई है।) निजी महलों से जुटाई जाएगी ऐतिहासिक सामग्री फिलहाल रियासतों से जुड़ी कई दुर्लभ वस्तुएं निजी महलों, राजपरिवारों के पारिवारिक अभिलेखागार और क्षेत्रीय संग्रहालयों में रखी हैं। इनके बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी है। विभाग अब राजपरिवारों से ऐतिहासिक सामग्री, वंशावली और पारिवारिक इतिहास जुटाने में सहयोग लेगा।

एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। वह अलग-अलग राजपरिवारों के पास जाकर मौखिक इतिहास दर्ज करेगा, पुराने अभिलेखों का सत्यापन करेगा और गैलरी में प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री का चयन करेगा। महलों को हेरिटेज टूरिज्म से जोड़ने की तैयारी सरकार की योजना रियासतों का इतिहास सहेजने के साथ उनके ऐतिहासिक महलों को भी पर्यटन से जोड़ने की है। इन्हें हेरिटेज टूरिज्म सर्किट और होमस्टे के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे पर्यटक राजसी वास्तुकला और पुरानी परंपराओं को करीब से देख सकेंगे। स्थानीय स्तर पर रोजगार और पर्यटन कारोबार के अवसर भी बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास को देशभर के पर्यटकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा के अनुसार, प्रदेश की रियासतों ने राज्य की सांस्कृतिक, पुरातात्विक और धार्मिक पहचान को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी विरासत को पर्यटन से जोड़ने से छत्तीसगढ़ के इतिहास को देशभर के पर्यटकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें और उनकी ऐतिहासिक पहचान बस्तरः काकतीय राजवंश की विरासत परंपरागत मान्यता के अनुसार 14वीं शताब्दी में अन्नमदेव ने बस्तर में काकतीय शासन की स्थापना की थी। उनका संबंध वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र द्वितीय से बताया जाता है। पहले बस्तर क्षेत्र में राजधानी थी, बाद में जगदलपुर को राजधानी बनाया गया। बस्तर की राजपरंपरा और दशहरा उत्सव इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान हैं। कांकेर : सोमवंशी राजपरंपरा कांकेर रियासत के राजपरिवार का संबंध सोमवंशी और बाद के स्थानीय राजवंशों से बताया जाता है। बस्तर और रायपुर के बीच स्थित इस रियासत की अपनी प्रशासनिक और सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं। राजमहल और पुराने अभिलेख इसके इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नांदगांव: अंग्रेजी शासन से मिली थी सनद वर्ष 1865 में महंत घासीदास को अंग्रेजी शासन की ओर से सामंती शासक के रूप में मान्यता और सनद दी गई थी। इसके बाद नांदगांव महत्वपूर्ण देशी रियासत के रूप में स्थापित हुई। यहां का राजपरिवार और तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। खैरागढ़: राजमहल बना संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का ऐतिहासिक राजमहल आज इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। वर्ष 1956 में स्थापित यह विश्वविद्यालय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, ललित कला और रंगमंच की शिक्षा के लिए देशभर में पहचान रखता है। यहां राजसी विरासत आज कला और शिक्षा के माध्यम से जीवित है।

छुईखदान: ग्रामीण और कृषि प्रधान रियासत छुईखदान रियासत का इतिहास कृषि प्रधान समाज और ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ा रहा है। यहां के शासक स्थानीय प्रशासन, राजस्व व्यवस्था और सामाजिक गतिविधियों का संचालन करते थे। राजपरिवार के अभिलेखों से इस क्षेत्र की शासन व्यवस्था की जानकारी मिल सकती है। कवर्धा: राजमहल और भोरमदेव की पहचान कवर्धा का राजमहल रियासत की शाही पहचान का प्रमुख प्रतीक है। वहीं भोरमदेव मंदिर समूह अपनी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र की विरासत में राजसत्ता और धार्मिक स्थापत्य का विशेष स्थान है। रायगढ़: कथक की रायगढ़ शैली का जन्मस्थान राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में रायगढ़ में कथक की विशिष्ट शैली विकसित हुई। संगीत और नृत्य के क्षेत्र में इस रियासत का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। आज चक्रधर समारोह के माध्यम से यहां की सांस्कृतिक परंपरा को राष्ट्रीय पहचान मिलती है।