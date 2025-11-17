बीजापुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीजों को हुए इन्फेक्शन मामले में खुलासा, सामने आयी असली वजह

नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: 24 अक्टुबर को बीजापुर जिले के 14 लोगों की आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें से 9 लोगों की आंख में इन्फेक्शन फैल गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऑपरेशन के बाद दो मरीजों का लगातार फालोअप किया जा रहा था जिसमें पता चला की दोनों लोगों की आंख में इन्फेक्शन फैल गया है।

जैसे ही इन्फेक्श फैलने की बात स्वास्थ्य महकमा को पता चली तुरंत सभी मरीजों को जांच के लिए अस्पताल बुलाया गया जिसके बाद नौ लोगों की आंख में इन्फेक्शन का मामला सामने आया। जिसके बाद लोगों को जरुरी दवाई देकर उन्हें 11 नवंबर की रात रायपुर के डॉ. आंबेडकर अस्पताल रेफर किया गया, जहां 12 नवंबर से मरीजों का इलाज जारी है।