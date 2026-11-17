राज्य ब्यूरो, रायपुर। शराब घोटाले और महादेव सट्टा मामले के दो आरोपितो को दुबई से भारत लाने की कवायद शुरू हो गई है। महादेव सट्टा के मुख्य आरोपीत सौरभ चंद्राकर को ओमान के मस्कट से गिरफ्तार किया जा चुका है। सौरभ अभी रायपुर जेल में बंद है।

उसकी गिरफ्तारी के बाद अब विदेश में बैठे रवि उप्पल और विकास अग्रवाल को भी भारत लाने ईडी और सीबीआई की टीम दुबई पंहुच गई है। दुबई से दोनों को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय के समन्वय से सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (इसी) की टीमें दुबई पहुंची हैं।