महादेव सट्टा केस में सौरभ ने उगले राज, नेताओं और अफसरों को 50-50 लाख की प्रोटेक्शन मनी देने का दावा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर। महादेव सट्टा सिंडिकेट के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने आठ दिन की सीबीआई रिमांड में पूछताछ के दौरान कथित प्रोटेक्शन मनी और लाइजनिंग को लेकर कई अहम राजफाश किए हैं। सौरभ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी रवि उप्पल पर डालते हुए बताया कि वह हर महीने दो बार 50-50 लाख रुपये नेताओं और पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को प्रोटेक्शन मनी के रूप में देता था। वहीं, पैनल संचालन और हवाला के जरिये रकम के लेनदेन की व्यवस्था खुद संभालने की बात स्वीकार की है। शुभम सोनी के उस वीडियो पर भी उसने सीधे जवाब देने से परहेज किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपये देने का आरोप लगाया गया था।

पूछताछ के दौरान सीबीआई ने सौरभ को शुभम सोनी के वीडियो का हवाला देकर सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक, सौरभ ने कहा कि वीडियो में किए गए दावों के संबंध में शुभम सोनी से ही पूछताछ की जानी चाहिए। इस तरह उसने वीडियो में अपनी भूमिका स्पष्ट करने से परहेज किया।