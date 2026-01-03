CGPSC Scam: बारनवापारा को बनवाया था विशेष परीक्षा केंद्र, फिर चला खेल; सामने आ रहे हैं बड़े-बड़े राज

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को विशेष कोर्ट में करीब 400 पन्नों की फाइल चार्जशीट पेश कर दी है। इसके मुताबिक पर्चा लीक कराने के बाद अभ्यर्थियों को डिप्टी कलेक्टर और अधिकारी बनाने के लिए बारनवापारा को विशेष परीक्षा केंद्र बनाया था। इसमें कारोबारी उत्कर्ष चंद्राकर की भूमिका रही है।

चार्जशीट में तत्कालीन सीजीपीएससी अध्यक्ष टामन सोनवानी, परीक्षा नियंत्रक सहित कुल 13 आरोपियों को नामजद किया गया है। खास बात यह है कि चार्जशीट के अंतिम हिस्से में कारोबारी उत्कर्ष चंद्राकर को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं, परीक्षा में शामिल 29 अभ्यर्थियों को इस मामले में गवाह के रूप में पेश किया गया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब मामले की सुनवाई तेज होने की उम्मीद है।

सीबीआई की ओर से कोर्ट में पेश चार्जशीट के अनुसार, भर्ती घोटाले को अंजाम देने के लिए सुनियोजित साजिश रची गई थी। इसके तहत बारनवापारा को विशेष परीक्षा केंद्र के रूप में चुना गया था। आरोप है कि यहां अभ्यर्थियों के ठहरने से लेकर अन्य व्यवस्थाएं कारोबारी उत्कर्ष चंद्राकर द्वारा कराई गईं। चार्जशीट में इसका स्पष्ट उल्लेख है, जिससे पूरे प्रकरण में संगठित भ्रष्टाचार और प्रभाव के दुरुपयोग की पुष्टि होती है। ये है नामजद आरोपी सीबीआई ने जिन आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल की है, उनमें तत्कालीन सीजीपीएससी अध्यक्ष टामन सोनवानी, उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल, तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव, उनके बेटे सुमित ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, टामन सोनवानी का भतीजा नितेश सोनवानी, शशांक गोयल, उसकी पत्नी भूमिका कटियार, साहिल सोनवानी, एक्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर, मीशा कोसले, दीपा अजगले आदिल और उत्कर्ष चंद्राकर शामिल हैं।