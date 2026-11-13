महादेव सट्टा केस में CBI का एक्शन, रायपुर में आरोपी मोहित सोमानी के घर दबिश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। महादेव सट्टा मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जांच तेज करते हुए शुक्रवार सुबह रायपुर के समता कॉलोनी स्थित आरोपित मोहित सोमानी के घर दबिश दी। करीब छह सदस्यीय टीम उसके मकान पर पहुंची और लगभग एक घंटे तक जांच-पड़ताल कर वापस लौट गई।

मोहित सोमानी का नाम महादेव सट्टा सिंडिकेट में ऑपरेटर के रूप में सामने आया था। आरोप है कि वह महादेव 364 पैनल का संचालन करता था। सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी और भारत वापसी के बाद रायपुर में हुई इस कार्रवाई को जांच की अहम कड़ी माना जा रहा है।