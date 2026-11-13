छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ACR के कारण अब नहीं रुकेगा प्रमोशन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को छोड़कर सभी शासकीय सेवकों का वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन (ACR) अब डिजिटल माध्यम से तैयार और स्वीकृत (Chhattisgarh Government Employees Promotion) किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए एनआईसी के पोर्टल का उपयोग अनिवार्य करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

डिजिटल व्यवस्था से होंगे ये फायदे नई व्यवस्था से एसीआर की फाइलें गुम होने और समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने की समस्या दूर होगी। साथ ही पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान से जुड़े प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करना होगा। शासन ने पुराने प्रपत्रों के स्थान पर नए निर्धारित प्रारूप लागू किए हैं।