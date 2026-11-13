छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ACR के कारण अब नहीं रुकेगा प्रमोशन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को छोड़कर सभी शासकीय सेवकों का वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन (ACR) अब डिजिटल माध्यम से तैयार और स्वीकृत (Chhattisgarh Government Employees Promotion) किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए एनआईसी के पोर्टल का उपयोग अनिवार्य करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
नई व्यवस्था से एसीआर की फाइलें गुम होने और समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने की समस्या दूर होगी। साथ ही पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान से जुड़े प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करना होगा। शासन ने पुराने प्रपत्रों के स्थान पर नए निर्धारित प्रारूप लागू किए हैं।
प्रथम, द्वितीय और कार्यपालक तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं। एसीआर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एनआरसी जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के सचिव अथवा कार्यालय प्रमुख की होगी।
शासन ने विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। डिजिटल प्रणाली लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे।
यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, धान किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये का बोनस