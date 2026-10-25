छत्तीसगढ़ में होगा सेंट्रल किचन का विस्तार, नगर निगम और जिला मुख्यालय के आसपास के स्कूल होंगे शामिल; सप्ताह में अलग-अलग मेन्यू

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में स्कूली बच्चों को स्वच्छ और पौष्टिक मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रल किचन व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और धमतरी में सेंट्रल किचन के माध्यम से बच्चों को भोजन दिया जा रहा है।

अब अन्य शहरों में भी इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्रों, जिला मुख्यालयों और अन्य नगरीय क्षेत्रों के साथ ही आसपास के स्कूलों को भी सेंट्रल किचन से जोड़ा जाएगा। सेंट्रल किचन के संचालन के लिए स्व सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और भोजन तैयार करने का अनुभव रखने वाली संस्थाओं व फर्मों की मदद ली जाएगी। शिक्षा सचिव कमलप्रीत सिंह के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक जिले में सेंट्रल किचन के संचालन की निगरानी के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी।