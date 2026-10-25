'वैभव सूर्यवंशी के बस की बात नहीं', न्यूजीलैंड के खिलाफ युवा बल्लेबाज के फ्लॉप होने पर पूर्व दिग्गज का बड़ा बयान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज जारी है। दूसरे मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के खेलने का इंतजार भी समाप्त हो गया। मध्यक्रम में ईशान किशन के चोटिल होने के बाद वैभव को जगह मिली।

हालांकि, वह कीवी गेंदबाजों के सामने वह टिक नहीं पाए और मात्र चार रन बनाकर चलते बने। वैभव के आउट होने के बाद पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा बयान दिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था।