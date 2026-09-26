आज से लगातार पांच दिन बैंक बंद, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की एग्जाम फीस जमा करने की लास्ट डेट 30 सितंबर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड एग्जाम की फीस और 9वीं के रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करने की लास्ट डेट 30 सितंबर तय की है। लेकिन फीस जमा करने की लास्ट डेट से पहले ही लगातार पांच दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में स्कूलों ने बच्चों से जो फीस ली है, उसे मंडल के खाते में जमा कराना मुश्किल हो गया है।

26 सितंबर को शनिवार और 27 सितंबर को रविवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 28 से 30 सितंबर तक बैंकों की तीन दिन की हड़ताल होने वाली है। मतलब 30 सितंबर तक फीस जमा करने के लिए स्कूलों के पास बैंक में जाकर काम कराने का एक भी दिन नहीं बचेगा। इससे पूरे प्रदेश में स्कूलों की फीस जमा करने का काम अटकने वाला है।