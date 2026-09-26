ताड़ोकी-रावघाट रेल लाइन को हरी झंडी, पहली बार रावघाट तक पहुंचेगी यात्री ट्रेन, रायपुर-भिलाई पहुंचना होगा आसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली दल्लीराजहरा-रावघाट रेल परियोजना ने महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया है। परियोजना के अंतिम 17.5 किलोमीटर ताड़ोकी-रावघाट रेल खंड का रेल संरक्षा आयुक्त (CRS) ने निरीक्षण किया।

निरीक्षण के बाद ट्रैक सुरक्षा मानकों पर खरा उतरा और रेल परिचालन के लिए स्वीकृति मिल गई। इसके साथ ही करीब 95 किलोमीटर लंबी दल्लीराजहरा-रावघाट रेल लाइन के पूरे मार्ग पर रेल संपर्क का रास्ता साफ हो गया है।

दल्लीराजहरा से ताड़ोकी तक पहले से चल रही यात्री ट्रेन

दल्लीराजहरा से ताड़ोकी तक यात्री रेल सेवा पहले से संचालित है। अब ताड़ोकी से रावघाट तक अंतिम हिस्से में भी परिचालन शुरू होने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। रावघाट क्षेत्र से लौह अयस्क के परिवहन के लिए यह रेल लाइन महत्वपूर्ण है। इस लाइन के शुरू होने से खनिज परिवहन तेज होगा और लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी।