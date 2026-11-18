राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण पेयजल, उच्च शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े चार महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति के लिए 'छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026' के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके साथ ही नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 40.98 करोड़ रुपये के अनुदान और राजनांदगांव में माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आवंटन पर मुहर लगाई गई।

छोटी पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान ग्रामीण परिवारों को नियमित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पुराने वर्ष 2024 के नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार के सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। नए प्रावधान के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन व रखरखाव के लिए 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' के जरिए आर्थिक मदद दी जाएगी, बशर्ते पंचायतें हर महीने न्यूनतम 50 प्रतिशत जल शुल्क की वसूली करें। इसके अलावा, वार्षिक जल शुल्क का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण करने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये 'मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि' मिलेगी। वहीं, लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।