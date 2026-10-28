छत्तीसगढ़ के 7 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत... 200 यूनिट तक मिलती रहेगी छूट, 'एम-ऊर्जा' योजना बढ़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 'मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान' (एम-ऊर्जा) की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में दी जा रही रियायत आगे भी जारी रहेगी। योजना के तहत 400 यूनिट तक की मासिक खपत की पात्रता अवधि को 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस कदम से राज्य के लगभग 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।