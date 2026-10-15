छत्तीसगढ़ के 25 लाख से ज्यादा किसानों के लिए बड़ी खबर! जानिए कब आएगी धान की बची हुई बोनस किश्त

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 को राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें धान खरीदी को लेकर फैसला हो सकता है। चर्चा है कि सरकार दीवाली के बाद 15 नवंबर से खरीदी शुरू कर सकती है। पिछली बार प्रदेश के 25.49 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों से 149 लाख टन धान खरीदा गया था। इस बार खरीदी का लक्ष्य लगभग 160 लाख टन रखा गया है।

3,358 रुपये प्रति क्विंटल और बोनस की मांग, विपक्ष का 1 नवंबर से खरीदी का दबाव पिछली बार धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया था। भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बार मूल्य बढ़ाकर 3,358 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। संघ ने 1,700 करोड़ रुपये की चौथी किस्त के बोनस का मुद्दा भी उठाया है। वहीं विपक्ष एक नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रहा है। कैबिनेट बैठक में इन मांगों पर विचार हो सकता है।