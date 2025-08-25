Murder: छत्तीसगढ़ के रायपुर में बोरी खोलते ही मच गया हड़कंप, अंदर मिली युवक की लाश

राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब मेटल पार्क के पास बोरी में एक अज्ञात युवक की लाश बरामद हुई। भारी बोरी में बंद लाश मिलने से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही खमतराई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

सिर पर गंभीर चोट के निशान प्रारंभिक जांच में मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या पत्थर से सिर कुचलकर की गई और इसके बाद शव को बोरी में भरकर मुख्य सड़क से कुछ दूरी पर फेंक दिया गया। मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है।