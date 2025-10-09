नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: टिकरापारा थाना क्षेत्र के लालपुर में MMI अस्पताल की स्टाफ नर्स प्रियंका दास (23) की उसके प्रेमी दुर्गेश वर्मा ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित अशोक नगर, गुढ़ियारी रायपुर का रहने वाला है।

प्रियंका की लाश गुरुवार सुबह उसके कमरे में मिली। सूचना मिलने पर टिकरापारा पुलिस और फारेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। आरोपित को शक था कि वह किसी अन्य युवक से बात करती थी। रात में इसी बात में विवाद हुआ तो आरोपित ने चाकू मारकर हत्या कर दी।

SSP डीआर पोर्ते ने बताया कि मृतका मूलत चिरमिरी की रहने वाली थी और कुछ माह पहले MMI में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत थी। वह दयाराम साहू के मकान में किराए से रहती थी, जहां उसकी रूम मेट भी नर्स है। घटना के वक्त रूम मेट ड्यूटी पर थी। सुबह ड्यूटी से लौटने पर उसने प्रियंका की लाश देखी और अस्पताल प्रबंधन को इसकी सूचना दी। पहले निजी अस्पताल में साथ करते थे काम पुलिस जांच में पता चला है कि प्रियंका और दुर्गेश की पहचान कोटा स्थित एक निजी अस्पताल में काम के दौरान हुई थी। दुर्गेश कंप्यूटर आपरेटर का काम करता था। बाद में प्रियंका ने वहां से नौकरी छोड़ दी और एमएमआइ में जुड़ गई।