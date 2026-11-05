'बिना एरियर डीए-डीआर, दीपावली के नाम पर छलावा', कर्मचारियों ने दीवाली के बाद दी आंदोलन की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। वरिष्ठ कर्मचारी नेता एवं भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 30 अक्टूबर को जारी महंगाई भत्ता (डीए) एवं महंगाई राहत (डीआर) के आदेश पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बिना एरियर डीए-डीआर का आदेश जारी कर इसे दीपावली का सौगात बताना कर्मचारियों और पेंशनरों के जले पर नमक छिड़कने जैसा है।

नवंबर से लागू आदेश का भुगतान दीपावली के बाद दिसंबर में होने की संभावना उन्होंने कहा कि शासन ने बढ़े हुए डीए-डीआर को 1 नवंबर 2026 से लागू किया है। इसका भुगतान भी दिसंबर में होने की संभावना है। ऐसे में इसे दीपावली का उपहार बताकर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रचारित करना कर्मचारियों एवं पेंशनरों के साथ अन्याय है। इस निर्णय से दोनों वर्गों में भारी आक्रोश है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विरोध दर्ज कराया जा रहा है।