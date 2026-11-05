छत्तीसगढ़ वित्त विभाग में बड़ा फेरबदल, राज्य वित्त सेवा के दर्जनों अधिकारियों का हुआ तबादला; सूची जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग में राज्य वित्त सेवा संवर्ग के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। मंत्रालय, महानदी भवन से 4 नवंबर 2026 को जारी आदेशों के तहत संयुक्त संचालक, वित्त नियंत्रक, अपर संचालक, उप संचालक, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी और वरिष्ठ लेखाधिकारी स्तर के दर्जनों अधिकारियों को नई पदस्थापना सौंपी गई है।

जारी की गई दो अलग-अलग सूचियों में सामान्य तबादलों के साथ-साथ एक ही शहर में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भी कई अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। इसके अलावा कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि कुछ को प्रभार से मुक्त किया गया है।