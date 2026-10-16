रायपुर के अभनपुर में बना प्रदेश का पहला सोलर बालिका शौचालय, 26 जनवरी 2027 तक 94 स्कूलों में बनेंगे टॉयलेट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के ग्राम तर्रा में प्रदेश का पहला सोलर बालिका शौचालय तैयार किया गया है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी-जी रामजी) के तहत संचालित मेरी बेटी-मेरा अभिमान अभियान के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। इस शौचालय पर सात लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

70 छात्राओं को मिलेगी राहत नए शौचालय से विद्यालय की 70 छात्राओं और दो महिला शिक्षिकाओं को राहत मिलेगी। शौचालय में सौर ऊर्जा से प्रकाश व्यवस्था, पानी के लिए नल और टंकी तथा सेनेटरी पैड नष्ट करने की मशीन लगाई गई है। दिव्यांग बालिकाओं के लिए अलग शौचालय के साथ रैंप और रेलिंग की सुविधा भी दी गई है।