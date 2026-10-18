CG के सरकारी कर्मचारियों के लिए अलर्ट, 31 अक्टूबर तक करना होगा ये जरूरी काम, नहीं तो अटकेगी रैंकिंग

राज्य ब्यूरो, रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल (iGOT Karmyogi Portal) पर दो कोर्स पूरे करने होंगे। इसमें राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को आदेश जारी किया है।

कौन से कोर्स करने होंगे अक्टूबर के लिए तय किए गए दो पाठ्यक्रम हैं - पहला 'कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन' और दूसरा 'स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू मेडिटेशन एंड योग निद्रा'। ये दोनों कोर्स मिशन कर्मयोगी के तहत संचालित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, कार्य-संस्कृति में सुधार और क्षमता निर्माण करना है।