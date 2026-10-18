रायपुर से बस्तर तक राष्ट्रपति का दो दिवसीय दौरा, माता हासी देवी के नाम पर जारी करेंगी 200 रुपये का स्मारक सिक्का

राज्य ब्यूरो, रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। 22 अक्टूबर को रायपुर के लोक भवन में वे माता हासी देवी के सम्मान में 200 रुपये मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का जारी करेंगी। यह कार्यक्रम दोपहर 12:45 बजे आयोजित होगा। राज्य ब्यूरो के अनुसार राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

नुवाखाई से बस्तर दशहरा तक कार्यक्रम पहले दिन सिक्का जारी करने के बाद राष्ट्रपति शाम चार बजे बुढ़ापारा स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगी। यहां नुवाखाई के अवसर पर आयोजित सेवा सम्मान पर्व और युवा प्रबोधन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।