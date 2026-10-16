छत्तीसगढ़ के तीन राज्य प्रशासनिक सेवा ऑफिसर बने IAS, तीनों अफसरों को मिला CG कैडर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नति मिली है। अभिषेक अग्रवाल, सचिन भूतड़ा और राजीव कुमार पाण्डेय अब आईएएस अफसर बन गए हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर तीनों अधिकारियों को छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित किया है। यह नियुक्ति वर्ष 2025 की रिक्तियों के आधार पर जारी चयन सूची के तहत की गई है। अब तीनों अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर राज्य सरकार के अगले आदेश पर नजरें टिकी हैं।

2025 की रिक्तियों के आधार पर चयन सूची जारी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, तीनों अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिवीक्षा पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया है। चयन प्रक्रिया एक जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर पूरी की गई है। आदेश पर भारत सरकार के अवर सचिव आरके यादव के हस्ताक्षर हैं।