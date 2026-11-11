रायपुर की खूबसूरती में लगे चार चांद, तालाबों से लेकर मैदान तक 53 सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। कहीं कचरे का ढेर था तो कहीं गंदगी के कारण सार्वजनिक स्थलों का इस्तेमाल मुश्किल हो रहा था। बदरंग दीवारें और बदहाल मैदान शहर की खूबसूरती पर दाग बन रहे थे। अब इन स्थानों की तस्वीर बदलने की कोशिश की गई है।

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रायपुर नगर निगम ने शहर के करीब 53 सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प किया है। इनमें तालाब, उद्यान, मैदान और पुराने नगर निगम भवन जैसे स्थान शामिल हैं। एक महीने तक चले इस विशेष अभियान में नगर निगम के साथ सामाजिक संस्थाओं, संगठनों और नागरिकों ने भी भागीदारी निभाई।