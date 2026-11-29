राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में परिसीमन बिल लागू होने के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद बढ़कर 16 हो जाएंगी। यानी प्रदेश में लोकसभा की कुल पांच नई सीटें जुड़ेंगी। इसके साथ ही राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या भी बढ़कर 135 हो जाएगी।

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार, परिसीमन के पश्चात छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या में पांच की वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की मौजूदा 11 लोकसभा सीटों में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है।