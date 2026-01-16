मेरी खबरें
    रायपुर में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़: पार्किंग में छिपाकर सस्ते में बेचते थे; 36 चोरी की गाड़ियां बरामद... 21 आरोपी गिरफ्तार

    राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ रही दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं पर रायपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम ने 3 ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 12:44:50 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 12:53:19 AM (IST)
    रायपुर में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़: पार्किंग में छिपाकर सस्ते में बेचते थे; 36 चोरी की गाड़ियां बरामद... 21 आरोपी गिरफ्तार
    वाहन चोरी के गिरफ्तार आरोपी।

    HighLights

    1. रायपुर में 36 एक्टिवा चोरी का बड़ा खुलासा
    2. मास्टर चाबी से करता थे वाहन चोरी
    3. 21 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ रही दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं पर रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 36 एक्टिवा चोरी के मामले का पर्दाफाश किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम ने मुख्य आरोपित सहित चोरी के वाहन खपाने और खरीदने वाले कुल 21 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित गाड़ी को चोरी कर आस-पास की पर्किंग में छिपा देते थे। कुछ दिन का समय बीतने के बाद उसे सस्तेदाम में बेच देते थे। गाड़ी का नंबर भी हटा देते थे।

    naidunia_image

    मास्टर चाबी से करता था चोरी

    पुलिस जांच में सामने आया कि बोरियाकला मुजगहन निवासी रोशन रात्रे एक्टिवा चोरी का मुख्य आरोपित है। वह मास्टर चाबी का इस्तेमाल कर शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से वाहन चोरी करता था। चोरी के बाद वह एक्टिवा को खपाने के लिए अपने परिचित कमल जांगडे, गितेश कुमार पाटले और मुस्कान रात्रे को देता था। ये तीनों आरोपित चोरी की गाड़ियों को स्वयं उपयोग करने के साथ-साथ गांव के रिश्तेदारों और परिचितों को बेच देते थे। पुलिस ने इनसे पूछताछ के आधार पर चोरी की एक्टिवा खरीदने वाले 17 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया।


    रवि भवन पार्किंग से मिली अहम कड़ी

    एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने रवि भवन पार्किंग और आसपास के क्षेत्रों में एक सप्ताह तक लगातार कैंप कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। इसी दौरान टीम को एक आरोपित की पहचान करने में सफलता मिली, जिसके बाद पूरे गिरोह तक पुलिस पहुंच सकी।

    इन थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं अपराध

    पुलिस ने बताया कि जब्त की गई 36 एक्टिवा में से 24 वाहनों के संबंध में थाना सिविल लाइन, डीडी नगर और गोलबाजार में अपराध पंजीबद्ध हैं। शेष वाहनों के संबंध में अन्य थानों में जांच की जा रही है।

    15 दिनों में 44 दोपहिया वाहन जब्त

    पुलिस के अनुसार, वर्ष 2026 में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने महज 15 दिनों के भीतर 44 चोरी के दोपहिया वाहन जब्त कर बड़ी सफलता हासिल की है। फिलहाल सभी 21 आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक कार्रवाई की गई।

    गिरफ्तार आरोपित

    रोशन रात्रे, कमल जांगडे, गितेश कुमार पाटले, मुस्कान रात्रे, कुलेश्वर मारकण्डेय, साहिल रात्रे, लोकेश कुमार साहू, भीषम मारकण्डेय, हरीशचंद्र यादव, ओमप्रकाश गायकवाड़, धनेश्वर टण्डन, केदार पाटले, अनुप कुमार जांगड़े, संजय कुमार, प्रीतम चंदेल, विनोद पाटले, संतोष निर्मलकर, मनोज बघेल, सागर लहरे, इंजमाम बंजारे, मोंटू बघेल।

