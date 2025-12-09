CG Police Constable Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल PET और ट्रेड टेस्ट रिजल्ट हुआ जारी, Scorecard लिंक

डिजिटल डेस्क। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती (CG Police Constable Bharti) के लिए आयोजित फिजिकल टेस्ट (PET) और ट्रेड टेस्ट के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अभ्यर्थी इन नतीजों की जांच तुरंत ही छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। यह परिणाम लिखित परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर जारी किया गया है।

परीक्षा की समय-सीमा CG Police Constable भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट 9 अक्टूबर को जारी किया गया था। लिखित परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों के लिए 17 से 19 नवंबर तक ट्रेड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसके बाद अब इन दोनों चरणों का परिणाम जारी किया गया है।