छत्तीसगढ़ में 84 कर्मचारियों का तबादला... PWD में प्रशासनिक फेरबदल, आदेश जारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में विभागीय कामकाज में कसावट लाने के लिए 84 कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। 22 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत 29 मानचित्रकारों, 14 सहायक ग्रेड-दो और 41 सहायक ग्रेड-तीन के कर्मचारियों को नई पदस्थापना दी गई है। तबादलों के जरिए विभागीय व्यवस्था को बेहतर बनाने और कार्यों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

सभी कर्मचारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालने के निर्देश विभाग की ओर से जारी आदेश में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को वर्तमान पदस्थापना स्थल से हटाकर दूसरे स्थानों पर पदस्थ किया गया है। इनमें सबसे अधिक संख्या सहायक ग्रेड के कर्मचारियों की है। सभी संबंधित कर्मचारियों को आदेश के अनुसार नई पदस्थापना पर जल्द कार्यभार संभालना होगा।