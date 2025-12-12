मेरी खबरें
    विमान सेवाओं में अनिश्चितता को देखते हुए रेलवे 20 दिसंबर से बिलासपुर–मडगांव के बीच साप्ताहिक शीतकालीन स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह चार फेरे करेगी। ट्रेन में पर्याप्त सीटें हैं और बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, नागपुर सहित कई स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। इसमें कुल 18 कोच लगाए गए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 10:31:41 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 10:31:41 AM (IST)
    शीतकालीन छुट्टियों में जाना चाहते हैं गोवा, 20 दिसंबर से चलेगी स्पेशल ट्रेन
    गोवा के लिए साप्ताहिक शीतकालीन स्पेशल ट्रेन। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. बिलासपुर–मडगांव शीतकालीन स्पेशल ट्रेन 20 दिसंबर से।
    2. ट्रेन चार फेरे करेगी, सीटें पर्याप्त उपलब्ध।
    3. शनिवार बिलासपुर से, सोमवार मडगांव से संचालित।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। विमानों की अनिश्चितता के बीच रेलवे गोवा के लिए साप्ताहिक शीतकालीन स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन 20 दिसंबर से बिलासपुर-मडगांव-बिलासपुर के बीच चार फेरे के लिए चलेगी। इस गाड़ी में पर्याप्त संख्या में सीटें उपलब्ध हैं।

    गाड़ी संख्या 08241 बिलासपुर-मडगांव शीतकालीन स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से दिनांक 20, 27 दिसंबर, तीन और 10 जनवरी को प्रत्येक शनिवार को तथा गाड़ी संख्या 08242 मडगांव-बिलासपुर ट्रेन मडगांव से 22, 29 दिसंबर तथा पांच और 12 जनवरी को प्रत्येक सोमवार को चलेगी।

    इस गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया व नागपुर स्टेशनों में दिया गया है। इस शीतकालीन स्पेशल ट्रेन में एक एसएलआरडी, तीन सामान्य, दो स्लीपर, दो एसी-III इकोनामी, आठ एसी-III, एक एसी -II तथा जनरेटर कार सहित कुल 18 कोच की सुविधा उपलब्ध है।


