छत्तीसगढ़ के बोड़ला में 5 बच्चों की मौत, 17 अस्पताल में भर्ती; मौत के कारणों की पुष्टि नहीं, कठघरे में स्वास्थ्य विभाग

नईदुनिया न्यूज, बोड़ला: विकासखंड के बैगा बहुल ग्राम नंदिनी कुमान में चार महीनों के भीतर पांच बच्चों की मौत और अन्य बच्चों के कमजोर स्वास्थ्य का मामला गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इस घटनाक्रम के बाद स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों की जांच और उपचार की कार्रवाई तेज कर दी, वहीं कांग्रेस ने भी जमीनी स्थिति जानने के लिए जांच दल गठित किया। गांव के 17 बच्चों को उपचार के लिए बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी।

इनमें से दो बच्चों की गंभीर स्थिति के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराने की बात भी सामने आई। बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और विधायक जनक राम ध्रुव ने पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती बच्चों से मुलाकात कर चिकित्सकों से उपचार और पोषण व्यवस्था की जानकारी ली।