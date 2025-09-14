मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Obscene Post Viral: छत्तीसगढ़ में 'न्यूड पार्टी' मामले ने पकड़ा तूल, महिला आयोग ने लिया संज्ञान

    Nude Party Row: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंस्टाग्राम पर न्यूड पार्टी का एक कथित पोस्टर वायरल होते ही सियासत गर्मा गई है। “सिनफुल राइटर1” आईडी से किए गए इस पोस्ट में 18+ कपल्स और महिलाओं के शामिल होने का जिक्र है। महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस और साइबर सेल को जांच का निर्देश दिया है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 12:24:32 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 12:25:24 PM (IST)
    Obscene Post Viral: छत्तीसगढ़ में 'न्यूड पार्टी' मामले ने पकड़ा तूल, महिला आयोग ने लिया संज्ञान
    Nude Party Poster: रायपुर में वायरल हुआ कथित न्यूड पार्टी पोस्टर, महिला आयोग ने लिया संज्ञान

    HighLights

    1. रायपुर में न्यूड पार्टी पोस्टर वायरल
    2. महिला आयोग ने स्वतः लिया संज्ञान
    3. पुलिस और साइबर सेल जांच में जुटी

    नईदुनिया, प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी में इंस्टाग्राम पर न्यूड पार्टी का एक पोस्टर वायरल (Nude Party poster Viral) होने के बाद हड़कंप मच गया है। सिनफुल राइटर1 नामक आईडी से किए गए इस पोस्ट में पार्टी की जगह और 18+ कपल्स, युवतियों और महिलाओं के शामिल होने का दावा किया गया था। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से फैला, जिसके बाद पुलिस और महिला आयोग ने इसे गंभीरता से लिया।

    महिला आयोग ने लिया संज्ञान

    छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए रायपुर पुलिस अधीक्षक और साइबर सेल प्रमुख को जांच का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि दो दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट और अंतिम व्यक्ति की गिरफ्तारी तक रोजाना प्रगति रिपोर्ट भेजनी होगी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

    यह पहली बार नहीं है जब रायपुर में विवादित आयोजन सुर्खियों में आया हो। इससे पहले विधानसभा रोड के एक क्लब में फेक वेडिंग पार्टी आयोजित हुई थी, जिसका बजरंग दल और अन्य संगठनों ने विरोध किया था।

    कांग्रेस ने सरकार और पुलिस पर साधा निशाना

    कथित न्यूड पार्टी पोस्टर के सामने आते ही कांग्रेस ने सरकार और पुलिस पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ऐसे आयोजन प्रशासनिक संरक्षण के बिना संभव नहीं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि सरकार का डर खत्म होने से इस तरह के ट्रेंड बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने इसे प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर पर हमला बताया।

    बजरंग दल ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। विभाग संयोजक रवि वाधवानी ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे खुद क्लबों को बंद कराएंगे।

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ तक पहुंचा न्यूड पार्टी का खेल... राजधानी में न्यूड पार्टी का पोस्ट वायरल , जांच में जुटी पुलिस

    सरकार की ओर से गृह मंत्री विजय शर्मा, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ऐसी धृष्टता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और प्रदेश की संस्कृति को आहत करने वाले आयोजनों की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.