छत्तीसगढ़ में 1 हजार किमी लंबे धार्मिक कॉरिडोर का होगा विकास! डोंगरगढ़ समेत 5 प्रमुख धाम होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और उत्तराखंड के चार धाम की तर्ज पर एक मजबूत आध्यात्मिक नेटवर्क स्थापित करने के लिए 'शक्तिपीठ परियोजना' की शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत लगभग 1,000 किलोमीटर लंबे धार्मिक कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है।

इसके माध्यम से राज्य के पांच प्रमुख शक्तिपीठों में कुदरगढ़, डोंगरगढ़, रतनपुर, चंद्रपुर और दंतेवाड़ा को एक ही सर्किट से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस योजना के लिए बजट में पांच करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास हो रहा है।