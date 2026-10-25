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छत्तीसगढ़ में बजट 2027-28 की तैयारी शुरू, इनकम टारगेट तय करने 29-30 अक्टूबर को होगी मीटिंग

Chhattisgarh budget 2027-28: छत्तीसगढ़ में 2027-28 बजट की तैयारी शुरू हो गई है। वित्त विभाग 29 और 30 अक्टूबर को दो दिन की बैठक करेगा।

By Satish PandeyEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 07:52:08 AM (IST)Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 07:52:08 AM (IST)
छत्तीसगढ़ में बजट 2027-28 की तैयारी शुरू, इनकम टारगेट तय करने 29-30 अक्टूबर को होगी मीटिंग
29-30 अक्टूबर को होगी दो दिन की मीटिंग

HighLights

  1. 29-30 अक्टूबर को होगी बैठक
  2. कमाई का टारगेट तय होगा
  3. 7 महीने की कमाई का हिसाब

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग ने साल 2027-28 के बजट का काम तेज कर दिया है। इसके लिए 29 और 30 अक्टूबर को दो दिन की बैठक होगी। इस बैठक में तय किया जाएगा कि सरकार को कितनी कमाई होने का अनुमान है।

इसके लिए सभी विभागों के बड़े अफसरों को बुलाया गया है। बैठक में इस साल 2026-27 में अप्रैल से अक्टूबर तक कितनी कमाई हुई है, इसकी तुलना बजट में तय टारगेट से की जाएगी।

बजट के लिए सही अनुमान लगाना है मकसद

बजट डायरेक्टर ऋषभ पाराशर के मुताबिक, इस बैठक में कमाई से जुड़े प्रस्तावों पर वित्त सचिव चर्चा करेंगे। इसका मकसद अगले बजट के लिए कमाई का सही अंदाजा लगाना है।

बाकी विभागों ने कमाई को लेकर जो प्रस्ताव दिए हैं, उस पर 2027-28 के बजट अनुमान के लिए सचिव और विभागों के हेड की जॉइंट बैठक में चर्चा होगी। सात महीने में कितनी कमाई हुई है, इससे पता चलेगा कि टारगेट और असल कमाई में कितना अंतर है।


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