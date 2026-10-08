छत्तीसगढ़ GST विभाग में 164 अधिकारी-कर्मचारी का तबादला! 10 संयुक्त आयुक्त और 13 उपायुक्तों को नई जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले राज्य कर (स्टेट जीएसटी) विभाग ने गुरुवार को एक साथ 164 अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले किए हैं। इनमें वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर निरीक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

10 संयुक्त आयुक्त और 13 उपायुक्तों समेत कई अधिकारी स्थानांतरित जारी तबादला सूची में 10 संयुक्त आयुक्त, 13 उपायुक्त, 36 सहायक आयुक्त और 28 कर अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा 30 कर निरीक्षकों और 47 अन्य कर्मचारियों के भी स्थानांतरण किए गए हैं। विभागीय स्तर पर इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के साथ कामकाज में बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है।