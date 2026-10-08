रायपुर पुलिस का नशे के सौदागरों पर स्ट्राइक, 24 घंटे में 1.27 क्विंटल गांजा जब्त, 64 लाख की खेप के साथ 6 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में सूखे नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गंज व आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के भीतर दो अलग-अलग कार्रवाई में एक क्विंटल 27 किलो 299 ग्राम गांजा जब्त किया है।

पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि के साथ संघर्षरत बालक को भी पकड़ा गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 64 लाख रुपये बताई गई है। कार्रवाई फाफाडीह चौक स्थित यात्री प्रतीक्षालय और टाटीबंध के इस्कान टेंपल मोड़ के पास की गई।

पुलिस के अनुसार दोनों मामलों में गिरफ्तार आरोपितों से गांजे की सप्लाई के स्रोत और इसे खपाने वाले नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस आगे और आरोपितों तक पहुंचने के लिए बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज खंगाल रही है। ट्रॉली बैग में छिपाकर ले जा रहे थे 82.51 किलो गांजा पहली कार्रवाई सात अक्टूबर को गंज थाना क्षेत्र में की गई। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सूचना मिली थी कि पचपेड़ी नाका की ओर से एक आटो में तीन लोग गांजा लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम ने आटो की तलाश शुरू की। आटो फाफाडीह चौक स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक लिया।