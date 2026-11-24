सतीश पांडेय, रायपुर। कलेक्टर बंगले के पास घर था। अधिकारियों को सरकारी गाड़ियों में आते-जाते देखकर अफसर बनने का सपना संजोया और सीजीपीएससी में 21वीं रैंक हासिल कर राज्य कर सहायक आयुक्त बन गईं। सामान्य परिवार से निकलकर सरकारी सेवा तक पहुंचने वाली अंचला गिरी की कहानी अब रिश्वतखोरी के आरोपों के कारण चर्चा में है।

कांकेर में डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते एसीबी के ट्रैप में पकड़ी गईं अंचला पर तीन लाख रुपये के कबाड़ से भरे वाहन को छोड़ने के एवज में दो लाख रुपये मांगने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान उन्होंने रिश्वत की रकम नाली में फेंक दी थी, जिसे एसीबी ने बरामद कर लिया। उनके साथ रिश्वत की डील कराने वाले सीए इमरान मेमन को भी गिरफ्तार किया गया है।

राज्य सरकार ने अंचला को निलंबित कर दिया है। न्यायालय से जमानत नहीं मिलने के बाद दोनों जेल में हैं। इस बीच अंचला का पुराना मॉक इंटरव्यू इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कलेक्टर बंगले से मिली अफसर बनने की प्रेरणा अंचला गिरी का पुराना मॉक इंटरव्यू भी इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इंटरव्यू में अंचला ने बताया कि वह सामान्य परिवार से हैं। घर कलेक्टर बंगले के पास होने के कारण बचपन से अधिकारियों को सरकारी गाड़ियों में आते-जाते देखती थीं। इसी से उनके मन में भी अधिकारी बनने की इच्छा पैदा हुई। अंबिकापुर निवासी अंचला के पिता अजय गिरी आबकारी विभाग में आरक्षक हैं, जबकि मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। शतरंज की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं अंचला अंचला गिरी ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद कलिंगा विश्वविद्यालय से गणित में स्नातकोत्तर किया। पढ़ाई के साथ उनकी रुचि खेलों में भी रही। वह शतरंज की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं और कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं। शतरंज में उनकी इसी दिलचस्पी को देखते हुए अब रिश्वतखोरी के मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी पुरानी उपलब्धियां भी चर्चा में हैं। सीजीपीएससी-2021 में 21वीं रैंक हासिल कर उन्होंने अपना सपना पूरा किया था।