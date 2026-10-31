खाता-बही दिखाओ, तब मिलेगा अनुदान, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को मिला 10 दिन का अल्टीमेटम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। नगरीय निकायों की लापरवाही 16वें वित्त आयोग से मिलने वाले अनुदान की पात्रता पर भारी पड़ सकती है। सिटी फाइनेंस पोर्टल पर जरूरी जानकारी दर्ज करने के लिए चार बार पत्र जारी किए गए, केंद्र और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद प्रगति संतोषजनक नहीं है।

अब नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निगम आयुक्तों और नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को 10 दिनों में अधूरी जानकारी पूरी करने का समय दिया है। देरी का खामियाजा अनुदान की पात्रता पर पड़ सकता है।

दो वित्तीय वर्षों का हिसाब देना अनिवार्य रिपोर्ट के अनुसार, निकायों को पोर्टल पर दो वित्तीय वर्षों का हिसाब देना होगा। इसमें वर्ष 2024-25 का अंकेक्षित लेखा-जोखा और 2025-26 का प्रारंभिक हिसाब अपलोड किया जाना है। इसके तहत कुल प्राप्ति, व्यय, आय और बैंक में उपलब्ध नकदी आदि का विवरण देना शामिल है। इसके साथ ही, वर्ष 2024-25 की लेखा जांच रिपोर्ट और हिसाब-किताब से जुड़ी टिप्पणियां भी दर्ज करनी होंगी। वित्तीय विवरण के साथ 28 सेवा स्तरीय मानकों के प्रपत्र भरना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, बंधे हुए कार्यों और अन्य कार्यों पर खर्च की जा सकने वाली राशि से संबंधित प्रपत्र भी भरने होंगे। अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार का सिटी फाइनेंस पोर्टल ही अब अनुदान मिलने की पात्रता का एकमात्र पैमाना है। यदि पोर्टल खाली रहा, तो राशि नहीं मिलेगी।